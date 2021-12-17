Сборная Канады обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной Канады одержали победу над Швецией (3:1) в матче Кубка Первого канала.

В составе победившей команды шайбы забросили Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О'Делл (38) и Чарльз Геноуэй (39). Соперник ответил голом Густава Ридала (36).

Отметим, что канадцы выиграли свой первый первый матч на турнире в Москве. Ранее подопечные Клода Жюльена уступили России со счетом 3:4.

Что касается шведской сборной, то вчера, 16 декабря, команда Юхана Гарпенлева также проиграла россиянам (1:3).

18 декабря Канада сыграет против Финляндии, а Швеция днем позже встретится с Чехией.

Евротур

Кубок Первого канала

Канада – Швеция – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Гормли (Тамбеллини, Робинсон), 19:06 (бол.)

1:1 – Ридал (Петтерссон), 35:47

2:1 – О'Делл (Граовац, Эллис), 37:18

3:1 – Геноуэй (Керри, Найт), 38:33

Вратари: Паскуаль – Рейдеборн.

Броски: 28 – 27.

Штраф: 10 – 6.