НХЛ отменила матчи «Калгари» в регулярном чемпионате до 27 декабря

Пресс-служба НХЛ сообщила об отмене матчей в регулярном чемпионате с участием «Калгари Флэймз».

По информации источника, лига отложила игры канадской команды как минимум до 27 декабря по причине тяжелой эпидемиологической ситуации в стане «Флэймз», связанной с коронавирусом. Таким образом, не будут проведены встречи с «Коламбусом» (18 декабря), «Анахаймом» (21 декабря) и «Сиэтлом» (23 декабря).

Также отмечается, что в данный момент НХЛ рассматривает вариант переноса ближайших матчей чемпионата еще у двух клубов, а именно «Колорадо» и «Флориды».