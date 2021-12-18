Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях переиграл «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу столичных. В составе «Вашингтона» отличились Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири, Майкл Сгарбосса и Александр Овечкин, поразивший уже пустые ворота хозяев. «Виннипег» ответил голами Брендона Диллона и Джоша Моррисси, реализовавшего большинство.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 43 очка и единолично возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Джетс» с 31 очком занимают десятое место на Западе.