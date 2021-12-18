«Сент-Луис» одолел «Даллас», россияне набрали шесть очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Логан Браун, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, оформивший дубль. Кроме того, в эпизоде с первой шайбой Тарасенко ему ассистировали Барбашев и Павел Бучневич, а со второй - Бучневич и Тори Круг.

Гости ответили шайбой Джейсона Робертсона. Российские нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов не смогли набрать очков.

Таким образом, «блюзмены» набрали 39 очков и делят позиции со второй по четвертую с «Нэшвиллом» и «Анахаймом» в турнирной таблице Западной конференции.

«Даллас» с 28 очками занимает 13-е место.