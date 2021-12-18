«Аризона» одержала волевую победу над «Анахаймом» в овертайме, у Любушкина передача

В очередном маче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» одержала свою четвертую победу в сезоне, переиграв на выезде «Анахайм Дакс» со счетом 6:5 в овертайме.

В составе победителей отличились Трэвис Бойд, Кристиан Фишер (в большинстве), Клэйтон Келлер, оформивший дубль, Эндою Лэдд и Фил Кессел. Российский защитник «койотов» Илья Любушкин записал на свой счет голевую передачу.

«Утки» ответили голами Кевина Шаттенкирка, реализовавшего численное преимущество, Хампуса Линдхольма, отличившегося дважды, Дерека Гранта и Тревора Зеграса.

Таким образом, «Аризона» одержала лишь четвертую победу ы чемпионате и с 12 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

«Утки» с 40 очками идут вторыми.