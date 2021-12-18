Организаторы не планируют сокращать количество зрителей на матчах МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде не планируют сокращения количества зрителей на матчах.

«Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения. Они анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но на данный момент ничего другого не имеем. Сейчас у нас нет планов по сокращению вместимости арен. Мы работаем по плану, согласно которому турнир пройдет при полных трибунах», - приводит слова вице-президента хоккейной ассоциации Канады Дина Макинтоша телеканал CBC.

Кроме того, он отметил, что на данный момент продано 90 процентов билетов.

Напомним, турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России проведет свой первый матч против команды Швеции 27 декабря.