Малкин провел первую тренировку в общей группе без ограничений

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел первую тренировку с командой в общей группе без ограничений.

Об этом сообщил в своем твиттере Pens Inside Scoop.

🚨BIG NEWS🚨



EVGENI MALKIN IS WEARING A REGULAR CONTACT JERSEY FOR THE FIRST TIME!



Until now, he had been practicing in a non-contact fashion starting Nov. 29.