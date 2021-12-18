Малкин провел первую тренировку в общей группе без ограничений

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел первую тренировку с командой в общей группе без ограничений.
Об этом сообщил в своем твиттере Pens Inside Scoop.
🚨BIG NEWS🚨— Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) December 18, 2021
EVGENI MALKIN IS WEARING A REGULAR CONTACT JERSEY FOR THE FIRST TIME!
Until now, he had been practicing in a non-contact fashion starting Nov. 29.
Напомним, 35-летний хоккеист летом перенес операцию на правом колене и в текущем сезоне на льду не появлялся, продолжая курс реабилитации.
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 33 матча, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на счету россиянина четыре встречи и пять (1+4) очков.
источник: Pens Inside Scoop