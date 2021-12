Названо имя главного тренера сборной США при отсутствии игроков из НХЛ

Дэвид Куинн, ранее работавший главным тренером «Рейнджерс», займет аналогичной пост в сборной США на Олимпиаде в Пекине, если туда не поедут игроки НХЛ, сообщает журналист ESPN Крис Питерс.

На данный момент Куинн является ассистентом Майка Салливана, который должен был повезти американскую сборную составленную из хоккеистов НХЛ. Однако, если их не будет на Олимпиаде-2022, он останется в «Питтсбурге», где также занимает пост главного тренера.

With NHL ~*ly to pull out of the Olympics, expecting former New York Rangers head coach David Quinn to end up as head coach of the U.S. Men's Olympic Team. Was due to be an assistant on Mike Sullivan's staff anyway.