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Ягр обратился к Овечкину: Берегись. Моя работа Сантой завершена, теперь сосредоточусь на хоккее

Российский нападающий является главным преследователем 49-летнего чеха в списке бомбардиров за историю НХЛ.
26 декабря 2021 08:26

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр обратился к российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Всем счастливого Рождества. Моя работа Сантой в этом году завершена, так что теперь могу сосредоточиться на хоккее. Берегись, Ови», - написал Ягр в своем

Merry Christmas to you all. My job as a Santa is finish for this year, so I can concentrate on hockey now. Look out Ovi8 😀 pic.twitter.com/ZnOiZBtCYg

— Jaromir Jagr (@68Jagr) December 25, 2021»>твиттере.

Напомним, россиянин с 752 голами занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги за всю ее историю. До идущего третьим Яромира Ягра Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что Овечкин превзойдет его достижение.

источник: Twitter.com
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