Молодежный чемпионат мира-2022 в Канаде не будет доигран

Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадских городах Эдмонтон и Ред Дир официально отменен.

Об этом решении ИИХФ в своем твиттере сообщил журналист Боб Маккензи.

Not that @chrismpeters needs his work checked, because he doesn’t, but I can confirm the 2022 WJC will be cancelled. Official statements and news conference to come. https://t.co/zAL6CVoJ7n