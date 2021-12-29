Молодежный чемпионат мира-2022 в Канаде не будет доигран

Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадских городах Эдмонтон и Ред Дир официально отменен.

Об этом решении ИИХФ в своем твиттере сообщил журналист Боб Маккензи.

Not that @chrismpeters needs his work checked, because he doesn’t, but I can confirm the 2022 WJC will be cancelled. Official statements and news conference to come. https://t.co/zAL6CVoJ7n — Bobby Margarita (@TSNBobMcKenzie) December 29, 2021

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией.

Несколько минут назад поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.

Официально ИИХФ объявит об отмене турнира около полуночи по московскому времени