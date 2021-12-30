Тихонов считает, что МЧМ нужно проводить в России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал организацию молодежного чемпионата мира по хоккею Канадой.

«МЧМ нужно начать проводить не в Канаде, а в России! Никаких вопросов и отмен тогда не возникнет. И трибуны будут забиты, и тесты сделают без политической подоплеки. У нас бы все прошло на высшем уровне. Ни одна страна не способна провести чемпионат мира лучше, чем Россия!

На Западе могут только все изговнять и что-нибудь запретить. Для них это самое главное. От них не дождешься нормального решения. Не руководители, а хрен знает кто. Никогда ничего не могут провести хорошо. Даже сейчас им наверняка дали указание найти и подтвердить, что у русского игрока коронавирус. Ну как российский тест и канадский могут показать разные результаты? Политика!», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, накануне IIHF объявил об отмене мирового молодежного первенства в Канаде в связи с многочисленными случаями заражения коронавирусом в командах.

Позже президент федерации Люк Тардиф заявил, что турнир может пройти в июне.

Сборная России успела провести два матча, проиграв шведам со счетом 3:6 и обыграв Швейцарию - 4:2.