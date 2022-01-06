Кузьменко может стать игроком «Оттавы»

Нападающий питерского СКА Андрей Кузьменко может продолжить карьеру в «Оттаве Сенаторз».

Как сообщает в своем твиттере журналист Брюс Гарриоч, генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион готов к переговорам с представителями хоккеиста.

Dorion says he will meet with Kuzmenko’s agent in the coming days. Lots of interest but #Sens have a good shot. — Bruce Garrioch (@SunGarrioch) January 6, 2022

Напомним, в текущем сезоне Кузьменко провел 42 матча, в которых набрал 52 (19+33) очка. Действующий контракт форварда с армейцами рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В составе «Оттавы» уже выступают российские игроки Артем Зуб и Никита Зайцев.