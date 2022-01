Кузьменко может стать игроком «Оттавы»

Нападающий питерского СКА Андрей Кузьменко может продолжить карьеру в «Оттаве Сенаторз».

Как сообщает в своем твиттере журналист Брюс Гарриоч, генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион готов к переговорам с представителями хоккеиста.

Dorion says he will meet with Kuzmenko’s agent in the coming days. Lots of interest but #Sens have a good shot.