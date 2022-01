Евгений Малкин: Когда я вышел на лед, то отбросил плохие мысли и сосредоточился на матче

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свой дебют в нынешнем сезоне в матче против «Анахайм Дакс».

«В моменте с последним голом я сначала думал о броске. Но переживал, что если промажу, то будет проброс. Я увидел Картера - он праворукий, и он был открыт. Я всегда любезен с партнерами (смеется). Но надеюсь, скоро сделаю хет-трик.

Самое сложное - время до матча, потому что я очень долго ждал этого момента. Я знал, что участвовал в утренней раскатке и что буду играть сегодня. Время обеда, потом поспать, но в голове столько всего. Хорошего, плохого, но я всегда думаю об игре. Однако, когда я вышел на лед, отбросил плохие мысли и сосредоточился на матче», - приводит слова россиянина Pens Inside Scoop в своем твиттере.

Malkin was not thinking pass first on the last goal 😂



«No, I think shoot first!»



Was worried if he missed, it would be icing. «I see Carts, he’s a righty, he’s open. I'm always being nice to my partners, you know what I mean? (Laughs) But I hope I score a hat trick soon.»