Радулов угодил в COVID-протокол НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов включен в COVID-протокол НХЛ.

Как сообщает клубный твиттер «звезд», кроме россиянина на карантин также отправлены два сотрудника клуба, чьи имена не называются.

We have placed Alexander Radulov and two members of the support staff into the NHL's COVID-19 protocol.