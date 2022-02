Кучеров принял участие в тренировке «Тампы» но не сыграет с «Сан-Хосе»

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров занимался в общей группе команды.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джо Смит, 28-летний хоккеист первым вышел на лед на тренировку. 25 января Кучеров попал в COVID-протокол и пропустил два последних матча »Тампы».

Добавим, что следующий матч «молнии», проведут 2 февраля. «Тампа» сыграет против «Сан-Хосе». Кучеров не примет участия в матче.

No Nikita Kucherov tonight, per Jon Cooper. Same lineup