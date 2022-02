«Тампа» обменяла в «Даллас» права на Липанова

«Даллас» и «Тампа» произведи обмен форвардами.

Как сообщает твиттер «звезд», они получили права на российского нападающего Алексея Липанова. Форвард был выбран «Тампой» на драфте-2017 под общим 76-м номером.

Россиянин не играл в НХЛ. В текущем сезоне АХЛ он провел один матч.

