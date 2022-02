Овечкин заразился коронавирусом и пропустит матч всех звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заразился коронавирусом.

Как сообщает клубный твиттер «столичных», россиянин сдал положительный тест и теперь будет вынужден пропустить ближайший календарный матч своей команды против «Эдмонтон Ойлерз», а также матч всех звезд НХЛ, запланированный на 5 февраля.

Washington Capitals captain Alex Ovechkin is unavailable tonight versus the Edmonton Oilers due to the NHL COVID-19 protocol. Based on a positive test result, Ovechkin will not participate in the 2022 NHL All-Star Game in Las Vegas.