«Поздравляю, но я еще не ушел из хоккея». Ягр пригрозил Овечкину возвращением в НХЛ

Чех Яромир Ягр поздравил капитана «Вашингтона» Александру Овечкину с достижением первого места в списке европейских снайперов в истории НХЛ.

«Алекс, «Великая восьмерка», поздравляю. Теперь ты стал лучшим снайпером НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай, продолжай. Как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея, есть шанс, что я вернусь и начну преследовать тебя», - приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Айлендерс» (4:3 Б), который состоялся в ночь на среду, российский нападающий забросил свою 767-ю шайбу в НХЛ, установив новый рекорд среди европейских игроков лиги, обойдя по этому показателю чеха Яромира Ягра (766).

Добавим, что 50-летний чешский форвард выступает за «Кладно», одновременно являясь владельцем и президентом клуба.