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Источник: Знарок подписал контракт с «Ак Барсом»

Ассистентом известного тренера станет наставник «Витязя» Юрий Бабенко.
14 апреля 2022 23:13
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер московского «Динамо» Олег Знарок продолжит работу в казанском «Ак Барсе». Об этом сообщает Телеграм-канал «Вброс по борту».

Согласно сведениям источника, специалист уже подписал трудовой договор. Отмечается, что помогать ему будет наставник «Витязя» Юрий Бабенко.

Ранее «Ак Барс» уволил российского специалиста Дмитрия Квартальнова.

Что касается Знарка, то он не работал с момента ухода из сборной России. Специалист выиграл с командой золото на ОИ-2018 и ушел по собственному желанию.

источник: «Советский спорт»
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Источник: Знарок подписал контракт с «Ак Барсом»
Ассистентом известного тренера станет наставник «Витязя» Юрий Бабенко.
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