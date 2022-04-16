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Сергей Зубов возглавит сборную России

Алексей Жамнов покидает команду?
16 апреля 2022 13:47
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов займет аналогичную должность в первой команде страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сборную России по хоккею на матчи в Туле и Питере с большой долей вероятности возглавит Зубов, нынешний главный тренер молодежной сборной», – сказал собеседник агентства.

Напомним, 1 и 2 мая «красная машина» проведет два товарищеских матча со сборной Белоруссии. Обе игры пройдут в Туле.

Затем состоится турнир в Санкт-Петербурге, в котором также выступят молодежная сборная России и команда Белоруссии.

К слову, нынешним главным тренером национальной команды является Алексей Жамнов.

источник: ТАСС
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