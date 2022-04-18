Владимир Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ представила тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате.

Так, первое место в списке занял нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Российский форвард отыграл четыре матча и забросил семь шайб. Кроме того, он четыре раза ассистировал партнерам.

Звание второй звезды досталось форварду «Миннесоты» Кевину Фиалу. В его активе четыре матча и 10 (5+5) очков.

Замкнул тройку лучших голкипер «Эдмонтона» Майк Смит. Вратарь «Ойлерз» оформил два «сухаря» кряду.