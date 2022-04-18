Знарок прилетел в Казань на переговоры с «Ак Барсом». Фото

«Ак Барс» близок к назначению Олега Знарка на должность главного тренера. Такой информацией располагает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, сегодня, 18 апреля, известный тренер прилетел в Казань на финальные переговоры. Отмечается, что специалист подпишет контракт, рассчитанный на один сезон.

Ранее сообщалось, что в штаб Олега Знарка войдет главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко.

Напомним, последней командой известного тренера был «Спартак», который он покинул в 2021 году. До этого Знарок работал со сборной России, московским «Динамо» и СКА. Он три раза выигрывал Кубок Гагарина и побеждал на Олимпийских играх (2018).