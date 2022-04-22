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Воробьев прокомментировал победу «Металлурга» в третьем матче серии против ЦСКА

Магнитогорский клуб обыграл армейцев со счетом 4:0.
22 апреля 2022 22:32
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался после победы над ЦСКА (4:0) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ.

В частности, он заявил, что его команда показала хорошую игру. По словам специалиста, он готовил своих подопечных к худшему сценарию.

«Мы готовили ребят, что ЦСКА выйдет еще злее и будет больше бить и толкаться, но ребята справились, молодцы.

Пропусти один гол, игра бы поменялась, – цитирует Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что четвертый матч серии команды проведут 24 апреля в Москве.

источник: Sport24.ru
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