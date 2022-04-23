«Миннесота» обыграла «Сиэтл», Капризов набрал 4 очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» – «Сиэтл» завершился в пользу хозяев со счетом 6:3.

Главным героем встречи стал российский форвард Кирилл Капризов, набравший 4 (1+3) очка. Его соотечественник и партнер по команде – Дмитрий Куликов провел на площадке 20 минут и 36 секунд. В его активе 1 бросок.

Таким образом, «дикари» одержали четвертую победу кряду, а «Сиэтл» прервал серию из трех побед подряд.

25 апреля «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Кракен» днем ранее встретится с «Далласом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Сиэтл» – 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Голы:

0:1 – 7 Спронг (Донской)

0:2 – 11 Гурде (Макканн, Кульман)

1:2 – 17 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов)

2:2 – 23 Эрикссон Эк (Болди, Фиала)

3:2 – 27 Капризов (Эрикссон Эк, Фиала)

4:2 – 31 Хартман (Капризов)

5:2 – 33 Зукарелло-Асен (Капризов, Фиала)

6:2 – 35 Делорье (Джост, Фиала)

6:3 – 46 Бенирс (Макканн, Данн)

Вратари: Флери 25/28 – Грубауэр 29/35.