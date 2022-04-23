Экс-игрок «Спартака» – о заявлении Гашека: Пусть возвращает деньги, которые он заработал в России

Бывший защитник московского «Спартака» Никита Щитов раскритиковал чешского хоккеиста Доминика Гашека за призыв к отстранению россиян от матчей НХЛ, которые пройдут в Праге.

«Если Гашек говорит так, то пусть возвращает деньги, которые он заработал в России. Конечно, неправильно мешать спорт с политикой.

Гашек – великий игрок, но как человек паршивый», – сказал Щитов для «РБ-Спорт», отметив, что не стоит воспринимать его слова близко к сердцу.

Напомним, матчи НХЛ в Праге пройдут 7 и 8 октября 2022 года. Зрителей ожидает противостояние «Нэшвилла» и «Сент-Луиса».

Что касается Гашика, то он известен российской публике по выступлениям за московский «Спартак».