ЦСКА и «Металлург» объявили составы на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург» представили составы на шестой матч финальной серии плей-офф КХЛ.
Напомним, встреча состоится сегодня, 28 апреля, и пройдет на домашней арене красно-синих. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по столичному времени.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Абрамов – Светлаков – Юртайкин;
Грудинин, Панкратов, Абрамов – Андронов – Мингачев.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земченок, Чибисов – Карри – Коростелев;
Хабаров – Хультстрем, Лайпсик – Майе – Голдобин;
Пашнин – Минулин, Никонцев – Зернов – Карпов;
Николаев, Юров, Коробкин – Виделль – Аколзин.
Добавим, что по итогам пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Металлурга». В случае сегодняшней победы «Магнитка» станет обладателем Кубка Гагарина.