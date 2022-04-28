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ЦСКА и «Металлург» объявили составы на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина

У армейцев нет права на ошибку.
28 апреля 2022 18:14
автор: Артур Гичунцев

Московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург» представили составы на шестой матч финальной серии плей-офф КХЛ.

Напомним, встреча состоится сегодня, 28 апреля, и пройдет на домашней арене красно-синих. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по столичному времени.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;

Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Абрамов – Светлаков – Юртайкин;

Грудинин, Панкратов, Абрамов – Андронов – Мингачев.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земченок, Чибисов – Карри – Коростелев;

Хабаров – Хультстрем, Лайпсик – Майе – Голдобин;

Пашнин – Минулин, Никонцев – Зернов – Карпов;

Николаев, Юров, Коробкин – Виделль – Аколзин.

Добавим, что по итогам пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Металлурга». В случае сегодняшней победы «Магнитка» станет обладателем Кубка Гагарина.

источник: «Советский спорт»
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