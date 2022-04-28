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Третьяк – о победе ЦСКА над «Металлургом»: Это был один из самых интересных матчей

Армейцы сравняли счет в серии благодаря голу Михаила Григоренко.
28 апреля 2022 22:34
автор: Артур Гичунцев

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал комментарий после победы ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ против «Металлурга» (2:1).

Напомним, выиграв эту встречу, армейцы сравняли счет в серии 3-3. Решающий поединок состоится 30 апреля и пройдет в Магнитогорске.

«Это был один из самых интересных матчей. Болельщики получили удовольствие от множества моментов. Вратари команд отыграли достойно, мне очень понравилось», – сказал Третьяк, чьи слова приводит ТАСС.

Также функционер поделился ожиданиями от решающей встречи.

«Седьмой матч между ЦСКА и «Металлургом» станет украшением сезона, но команды будут в нем больше играть от обороны», – заключил бывший вратарь.

источник: ТАСС
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