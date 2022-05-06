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Сборная России сыграет с топ-клубами КХЛ

Об этом рассказал Владислав Третьяк.
06 мая 2022 19:49
автор: Артур Гичунцев

Сборная России сыграет с ведущими клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

По словам функционера, на время отстранения от международных матчей «красная машина» приедет на Дальний Восток и Сибирь.

«Планируем матч в Казани, матч в Уфе. Каждый из сильных клубов сыграет по одному матчу против сборной. Думаю, это вызовет большой интерес», – добавил Третьяк для агентства «РИА Новости».

Ранее стало известно, что сборная России пропустит ЧМХ-2022, который пройдет в Финляндии.

источник: «РИА Новости»
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