Владислав Третьяк: География домашних матчей сборной России будет расширяться

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил сборную России с победой на турнире в Санкт-Петербурге.

Напомним, в решающем матче «красная машина» обыграла сборную Белоруссии (3:2).

«На таких турнирах проигравших не бывает, ведь главное – обогатиться игровой практикой, воплотить в жизнь тренерские задумки.

Сборная Белоруссии была желанным гостем на турнире. Красивым выступлением в исполнении трех сборных мы закрываем текущий сезон на уровне национальных команд. Но меморандум о взаимодействии подписан, сотрудничество будет только расширяться, как будет расширяться и география домашних матчей национальной сборной России», – сказал Третьяк, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, сборная России лишилась возможности выступать на международной арене. Национальная команда пропустила остаток Евротура. Кроме того, «красная машина» не выступит на ЧМХ-2022 в Финляндии.