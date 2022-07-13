Ягр - генменеджерам НХЛ: Я тоже свободный агент

Олимпийский чемпион Яромир Ягр прокомментировал открытие рынка свободных агентов в НХЛ.

«Генменеджеры НХЛ, я тоже свободный агент, снова. 1,9 м, 120 кг, 50 лет. Медленный, но сильный, с хорошими руками. Могу привнести опыт и хочу играть только домашние матчи. Звоните в любое время.

А еще я владею клубом в чешской лиге и ищу защитника. Без шуток», - приводит «Чемпионат» сообщение Ягра в социальных сетях.

В прошлом сезоне Ягр выступал за клуб «Кладно», владельцем которого он и является.

Напомним, что Ягр дважды с «Питтсбургом» выигрывал Кубок Стэнли, сборную Чехии он приводил не только к победе на Олимпиаде, но и к двум титулам чемпионов мира.