Паскуале отклонил предложения из НХЛ, чтобы остаться в «Металлурге»

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Эдди Паскуале рассказал, почему принял решение остаться в КХЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне 31-летний хоккеист играл за ярославский «Локомотив».

«Были ли какие-то сомнения или страхи по поводу возвращения в Россию? Нет. Я чувствовал себя в безопасности. В России прекрасно относятся ко мне. Мне нравится здесь. Если бы не нравилось, меня бы тут не было, правда? У меня были предложения от клубов НХЛ. Но я отклонил их, чтобы остаться в России», — цитирует Паскуале официальный сайт «Металлурга».

За три сезона в КХЛ Эдди провел 143 матча, в которых одержал 79 побед при 92,7% отраженных бросков.