Бэбкок сообщил о завершении тренерской карьеры

Канадский специалист Майк Бэбкок исключил вероятность своего появления на тренерском мостике. По словам известного наставника, он договорился с женой, что они уйдут на пенсию в возрасте 60 лет.

«Сейчас мне 59, и все к этому идет. После того, как меня убрали из «Торонто», мы с женой по-настоящему наслаждались жизнью. Работа в Саскатуне была захватывающим опытом. Теперь пришло время двигаться дальше», – добавил тренер американским СМИ.

Напомним, Майк Бэбкок помог «Детройту» выиграть Кубок Стэнли в 2008 году. Через два года он привел сборную Канады к победе на Олимпиаде в Ванкувере, а в 2014-м повторил успех на ОИ в Сочи. К слову, он покинул «Торонто» в 2019 году.