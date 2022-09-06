«Спартак» одержал третью победу кряду, одолев «Адмирал»

«Спартак» нанес поражение «Адмиралу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Шейн Принц. Он отличился на 2-й и 26-й минутах. У проигравших это сделал Рудольф Червены (11-я минута).

Таким образом, красно-белые выиграли третий матч кряду, а клуб из Владивостока проиграл второй поединок в сезоне.

10 сентября «Спартак» сыграет на выезде с «Металлургом», а игроки «Адмирала» двумя днями ранее сыграют в гостях с «Ак Барсом».