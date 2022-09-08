Воробьев – о трех поражениях «Металлурга»: Надо переламывать эту ситуацию за счет характера

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался после матча с «Амуром» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, уступив дальневосточному клубу, «Магнитка» потерпела третье поражение в новом сезоне.

«Надо переламывать эту ситуацию. За счет характера, за счет работы.

Мы поменяли сегодня меньшинство, вернулись к тому, что делали в прошлом сезоне. Но пока это не дало результат.

Откуда взялся авантюризм игроков? Это не авантюризм. Когда не идет, оно не идет, и тогда приходится из себя выдавливать», – заявил Воробьев пресс-службе КХЛ.

Следующий матч «Магнитка» проведет 10 сентября. В этот день команде встретится на своем льду с московским «Спартаком».