Московское «Динамо» в гостях уступило СКА, потерпев свое первое поражение в сезоне

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским «Динамо» завершился победой армейцев со счетом 4:1.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал нападающий петербургской команды Марат Хайруллин, отличившийся на 16-й и 18-й минутах. По голу забили Александр Никишин (23) и Валентин Зыков (51). Соперник ответил точным броском Андрея Миронова (46).

Таким образом, СКА одержал свою четвертую победу кряду на старте сезона. В данный момент красно-синие занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» опустилось на третью строчку (6 очков). Команда Алексея Кудашова впервые проиграла в текущем розыгрыше КХЛ.

12 сентября СКА сыграет в гостях против «Северстали», а «Динамо» в тот же день на выезде встретится с «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Хайруллин (Хуснутдинов, Жафяров), 15:42

2:0 – Хайруллин (Зыков, Хуснутдинов), 17:50 (бол.)

3:0 – Никишин (Волков, Зыков), 22:20

3:1 – Миронов (Игумнов, О'Делл), 45:09

4:1 – Зыков (Никишин, Волков), 50:23

Вратари: Самонов (Николаев, 38:49) – Коновалов.