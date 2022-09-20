Олимпийский чемпион Пи-Кей Суббан завершил карьеру в 33 года

Канадский хоккеист Пи-Кей Суббан объявил о завершении карьеры. Соответствующее заявление известный защитник оставил в соцсети. О причинах такого решения не уточняется.

Напомним, Суббану 33 года. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также чемпионом ОИ-2014 в Сочи.

На клубном уровне хоккеист выступал за «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Девилз». В его активе 467 очков в 834 матчах НХЛ.

К слову, в 2013 году Пи-Кей Суббан выиграл «Норрис Трофи» как лучший защитник североамериканской лиги, а с 2013 по 2015 год он входил в команду звезд НХЛ.