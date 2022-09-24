НХЛ оформила визы российским хоккеистам и повезет их на европейскую серию в Праге

«Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» проведут два матча в рамках европейской серии, которая пройдет 7 и 8 октября в Праге (Чехия).

Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли сообщил, что лига оформила визы российским хоккеистам и повезет их на турнир.

«У нас нет беспокойства за российских игроков. У всех, кому нужны визы, они уже есть», – заявил функционер американским СМИ.

Таким образом, на игры в Чехию поедут Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов, Евгений Свечников (все – «Сан Хосе»), а такэе Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев (все – «Нэшвилл»).