«Вы смотрите только на ошибки»: Знарок обратился к журналистам после поражения «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после поражения от «Автомобилиста» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В частности, он заявил, что журналистам не стоит акцентировать внимание на игре нападающего Даниса Зарипова.

«Вы смотрите только на ошибки, не считаете плюсы. Хоккей вообще состоит из ошибок, в любой игре – хорошей или плохой – игроки ошибаются очень много. Другое дело, что ошибки должны исправлять. Они исправляются? Он ошибся, значит, кто-то другой должен их исправить», – приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Уступив «Автомобилисту», «Ак Барс» проиграл второй матч из последних пяти, а подопечные Николая Заварухина одержали четвертую победу за последние пять встреч.

Добавим, что 6 октября команды проведут еще один матч. Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по Москве.