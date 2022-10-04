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«Вы смотрите только на ошибки»: Знарок обратился к журналистам после поражения «Ак Барса»

Казанцы уступили в овертайме «Автомобилисту».
04 октября 2022 23:17
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после поражения от «Автомобилиста» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В частности, он заявил, что журналистам не стоит акцентировать внимание на игре нападающего Даниса Зарипова.

«Вы смотрите только на ошибки, не считаете плюсы. Хоккей вообще состоит из ошибок, в любой игре – хорошей или плохой – игроки ошибаются очень много. Другое дело, что ошибки должны исправлять. Они исправляются? Он ошибся, значит, кто-то другой должен их исправить», – приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Уступив «Автомобилисту», «Ак Барс» проиграл второй матч из последних пяти, а подопечные Николая Заварухина одержали четвертую победу за последние пять встреч.

Добавим, что 6 октября команды проведут еще один матч. Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по Москве.

источник: ХК «Ак Барс»
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«Вы смотрите только на ошибки»: Знарок обратился к журналистам после поражения «Ак Барса»
Казанцы уступили в овертайме «Автомобилисту».
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