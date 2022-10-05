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Билялетдинов – о грубой игре Радулова: Ведем с ним разговоры, говорим, что нужно успокоиться

В нынешнем сезоне КХЛ нападающий получил 16 минут штрафного времени.
05 октября 2022 19:42
автор: Артур Гичунцев

Советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов высказался о грубой игре со стороны нападающего Александра Радулова.

«Ведем с ним разговоры, говорим, что где-то нужно успокоиться. Но наши ребята к этому уже привыкли. Он возмущается не только когда соперник что-то сделал, но и когда сам ошибается. Обижается на себя, выплескивает эмоции. Поэтому на него обижаться не надо, это очень хороший спортсмен, старается трудиться честно и сделать все, чтобы выиграть. Проигрывать никому не хочется, но нам всем нужно поправить свою игру и терпение», – сказал Билялетдинов клубной пресс-службе.

Напомним, 36-летний Радулов стал игроком «Ак Барса» минувшим летом. В текущем сезоне «регулярки» он провел 13 матчей и набрал 13 (8+5) очков, получив 16 минут штрафного времени.

источник: ХК «Ак Барс»
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Билялетдинов – о грубой игре Радулова: Ведем с ним разговоры, говорим, что нужно успокоиться
В нынешнем сезоне КХЛ нападающий получил 16 минут штрафного времени.
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