«Миннесота» обыграла «Монреаль», Капризов и Дадонов очков не набрали

И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.