«Миннесота» обыграла «Монреаль», Капризов и Дадонов очков не набрали

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» – «Миннесота» завершился в пользу гостей со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Джоэль Эрикссон. Также отличился Брендон Духайм. У проигравших единственную шайбу забросил Коул Кофилд.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не отметился голевыми действиями на льду. То же самое касается его соотечественника, форварда «Монреаля» Евгения Дадонова.
Таким образом, «дикари» одержали вторую победу в сезоне, а «Кэнакс» проиграли второй матч кряду.
28 октября «Миннесота» сыграет с «Оттавой», а «Монреаль» в тот же день встретится с «Баффало».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» – «Миннесота» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – 6 Эрикссон Эк (Миддлтон, Дьюхэйм)
1:1 – 22 Кофилд (Монахан, Уайдман)
1:2 – 33 Дьюхэйм (Годро)
1:3 – 60 Эрикссон Эк ()
Вратари: Аллен 28/30 – Флери 26/27.