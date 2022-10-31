«А когда он был доволен?» В «Ак Барсе» прокомментировали заявление Радулова

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов выведен из первого состава. Такое решение принял главный тренер команды Олег Знарок, о чем стало известно 28 октября.

Позже нападающий заявил, что недоволен отношением наставника. Хоккеист подчеркнул, что он был отстранен от тренировок без всякого объяснения.

«Нечего комментировать, это просто рабочий момент. Нет никакого конфликта. Радулов – человек эмоциональный. Когда он был доволен?» – высказался о ситуации генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, чьи слова приводит «ТИ-Спорт».

В нынешнем сезоне КХЛ 36-летний нападающий отыграл 22 матча и набрал 15 (8+7) очков.