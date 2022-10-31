Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ огласила тройку лучших хоккеистов регулярного чемпионата по итогам прошедшей недели.

Так, звание третьей звезды досталось вратарю «Миннесоты» Марк-Андре Флери. Канадский голкипер помог команде одержать три победы в трех матчах. В его активе коэффициент надежности 1,95 (76 отраженных бросков из 82).

Вторым стал форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт, набравший 7 (4+3) очков в четырех матчах. Его команда одержала три победы в четырех матчах.

Наконец, лучшим игроком прошедшей недели стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид: канадец набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах и помог «Ойлерз» выиграть четыре матча из четырех.