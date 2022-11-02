Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, Капризов – третьей

НХЛ огласила тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня в регулярном чемпионате.
Так, звание третьей звезды досталось российскому форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову, который забросил две шайбы в победном матче с «Монреалем» (4:1).
На второй позиции расположился еще один россиянин, нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. Он отдал два голевых паса в матче с «Оттавой» (4:3) стал автором победного гола.
Лучшим игроком дня назван форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немецкий хоккеист набрал 5 (1+4) очков в матче против «Нэшвилла» (7:4).
источник: NHL (НХЛ)