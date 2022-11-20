Дубль Каменева помог ЦСКА обыграть «Витязь» в матче КХЛ

ЦСКА на выезде оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев.
В составе армейцев дубль оформил Владислав Каменев. Также по одному разу отличились Тахир Мингачев и Владислав Провольнев.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Владислава Кара и Никиты Гончарова (дважды).
Таким образом, ЦСКА с 47 очками занимает второе место в Западной конференции. «Витязь» находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков .
источник: «Советский спорт»