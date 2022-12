Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин зарегистрировал торговую марку «THE GR8 CHASE», сообщает американская пресса.

У названия тройной смысл. Первый заключается в прямом переводе «Великая погоня». Овечкину до рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 94 шайбы.

Второй и третий заключается в прозвищах Гретцки и Овечкина. Уэйна называют The Great One (великий), а Александра - The Great Eight (великая восьмерка).