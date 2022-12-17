Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» – «Чикаго Блэкхокс» завершился в пользу хозяев – 4:1.
Главным героем встречи стал Матс Цуккарелло, оформивший хет-трик. Также в составе «дикарей» отметился российский нападающий Кирилл Капризов: он забросил шайбу и отдал 2 ассиста.
Таким образом, его команда одержала четвертую победу кряду, а «Чикаго» уступили в шестой раз подряд.
18 декабря «Миннесота» примет «Оттаву», а «Блэкхокс» днем ранее сыграют дома с «Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Чикаго» – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы:
1:0 – 5 Цуккарелло (Стил, Капризов)
2:0 – 29 Капризов (Стил, Цуккарелло)
3:0 – 40 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Болди)
3:1 – 49 Тэйвс (Джонс, Кэйн)
4:1 – 58 Цуккарелло (Сперджен, Капризов)
Вратари: Флери 29/30 – Мразек 18/21.