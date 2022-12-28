«Авангард» продлил контракт с Буше до 30 апреля 2024 года

Американский форвард Рид Буше продолжит выступления за «Авангард». Сегодня, 28 декабря, нападающий заключил новый договор с клубом, рассчитанный до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщается на сайте «ястребов».

«Для нашего клуба было крайне важно сохранить на следующий сезон одного из лидеров команды. В условиях сокращения лимита на легионеров – в особенности. Буше был лидером «Авангарда» в дебютный чемпионский сезон, остаётся им и после возвращения команды в Омск. Всегда нацелен на ворота, смело идет в борьбу, все эти качества вместе с высокой результативностью ценятся в плей-офф. Мы рады сохранить связку Найт – Буше на сезон-2023/24, надеемся, она принесет Омску еще немало побед», – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Напомним, Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21 и помог команде выиграть Кубок Гагарина. Затем он стал хоккеистом «Локомотива», но покинул команду на фоне обвинений в изнасиловании.

Летом 2022 года форвард вернулся в стан «ястребов». В нынешнем сезоне КХЛ он провел 42 матча и набрал 36 (22+14) очков.