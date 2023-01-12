Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ).

Отметим, что сочинский клуб уступил нижегородцам в овертайме.

«Было видно, что команда старается, борется и отдает все силы ради победы. У нас были отличные моменты, но реализация хромает. Над этим стоит работать усерднее. Много ошибались, поэтому проиграли. Победа была рядом, но наших стараний не хватило», – приводит слова Светлова клубная пресс-служба «Сочи».

Добавим, что «Сочи» потерпел 21-е поражение подряд в КХЛ и установил новый антирекорд в лиге. Подопечные Сергея Светлова занимают 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 19 очков после 49 игр.

14 января «Сочи» примет на своей домашней арене магнитогорский «Металлург».