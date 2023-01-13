«Сыграли железобетонно»: Ротенберг - о победе над «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Боевая игра, от ножа. Сильный, организованный соперник, пришлось взламывать оборону. Ребята выполнили установку, играли друг за друга, ловили шайбу на себя. Сыграли железобетонно в обороне, это нас радует. Есть над чем работать, нужно лучше играть в атаке, забивать больше голов», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Также Ротенберг отметил, что его подопечным необходимо улучшить процент реализации большинства и признался, что на тренировках и тактических занятиях питерцы уделяют большое внимание разбору игры вратарей соперников.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев, в составе которых шайбы забросили Никита Гусев (4-я минута) и Марат Хайруллин (59). При этом голкипер питерцев Дмитрий Николаев оформил шатаут, отразив все 37 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА набрал 82 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет пятым (64 очка).

15 января СКА сыграет дома против «Амура», а клуб из Москвы в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».