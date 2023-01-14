«Работаем дальше»: Тренер «Сочи» Светлов спокойно отнесся к первой победе клуба за 22 матча

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом», ставшую для клуба первой в последних 22 матчах.

«Игра была интересная, быстрая. Второй период в нашем исполнении был не очень хорош, ну и соперник оказался мастеровитым. Часто были проблемы: на нас умело накладывали пятерки, не было возможности вовремя смениться, поэтому защитники наши были подсевшие и сделали пару ошибок. Тем не менее это хоккей, и в третьем периоде игра была другая. Использовали удаление соперника и, что стало важным моментом, не пропустили в меньшинстве, а в большинстве забили. Всех с победой, работаем дальше», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Егор Бабенко, Артем Николаев и Сергей Попов, реализовавший большинство.

Гости ответили точными бросками Ярослава Хабарова и Алексея Маклюкова.

Отметим, что «Сочи» прервал свою 21-матчевую серию поражений, которая является рекордной для КХЛ.

Южане набрали 21 очко, но не покинули последней строчки в турнирной таблице Западной конференции.

«Сталевары» с 63 очками остались вторыми на Востоке.